VIDEO | Operaio edile precipita in un burrone, salvato in elicottero

Un operaio edile 44enne è precipitato questa mattina a Positano in un burrone, poco distante dalla strada che porta a Montepertuso.
Scattato l'allarme, il 118 ha allertato l'elisoccorso, i vigili del fuoco ed il Soccorso alpino e speleologico. Sul posto è giunto l'elicottero decollato da Salerno, che ha sbarcato il tecnico del Soccorso alpino e speleologico, il medico e un infermiere.
Dopo averlo stabilizzato e imbarellato, il ferito è stato recuperato al verricello in elicottero per essere trasportato all’ospedale "Ruggi" di Salerno.