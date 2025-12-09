VIDEO | Operaio edile precipita in un burrone, salvato in elicottero

L'intervento del Soccorso alpino e speleologico e del 118: è stato trasportato al "Ruggi" di Salerno

Positano.  

Un operaio edile 44enne è precipitato questa mattina a Positano in un burrone, poco distante dalla strada che porta a Montepertuso.

Scattato l'allarme, il 118 ha allertato l'elisoccorso, i vigili del fuoco ed il Soccorso alpino e speleologico. Sul posto è giunto l'elicottero decollato da Salerno, che ha sbarcato il tecnico del Soccorso alpino e speleologico, il medico e un infermiere.

Dopo averlo stabilizzato e imbarellato, il ferito è stato recuperato al verricello in elicottero per essere trasportato all’ospedale "Ruggi" di Salerno.

