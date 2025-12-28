Sindaco aggredito a sprangate: le sue condizioni sono stazionarie Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per individuare l'autore del pestaggio

Resta ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale di Salerno Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito brutalmente nelle scorse ore a poca distanza dall'abitazione.

Le sue condizioni vengono giudicate "stazionarie" dai medici, che nelle prossime ore lo opereranno.

Siano ha riportato fratture alla gamba, al braccio e alla mano, oltre a diverse lesioni sul corpo. La Procura di Salerno coordina le indagini, affidate ai carabinieri, per risalire all'autore dell'aggressione e, allo stesso tempo, chiarire il movente di un tale atto di violenza.

Al setaccio degli investigatori sia l'attività professionale che amministrativa del sindaco, per provare ad avere elementi utili alle indagini.