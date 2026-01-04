Tragedia nel Salernitano: morto in casa a 30 anni, disposta l'autopsia Indagini in corso per ricostruire le cause della morte

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di un 30enne di origini straniere che, nei giorni scorsi, è stato trovato morto in casa a Sala Consilina. L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini che, da giorni, non avevano sue notizie. Carabinieri e sanitari del 118 hanno fatto la tragica scoperta: il 30enne, che viveva da solo, era già deceduto. Dai primissimi accertamenti pare che la morte sia avvenuta per cause naturali ma la Procura di Lagonegro ha comunque disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte in maniera certa.