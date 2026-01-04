Capaccio, gruppo di scout si perde in montagna: uno finisce in ospedale La comitiva è stata tratta in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Nella serata di sabato tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) sono intervenute per soccorrere un gruppo scout di Napoli che si era trovato in difficoltà durante un’escursione tra le colline salernitane.

Nel corso dell’attività il gruppo ha imboccato per errore un itinerario non corretto, nei pressi del monte Polveracchio nel territorio comunale di Capaccio Paestum, ritrovandosi a ridosso di un dirupo in una zona particolarmente esposta e potenzialmente pericolosa. Valutata la situazione, è stato richiesto l’intervento di più squadre del CNSAS per garantire il rientro in sicurezza.

I tecnici del CNSAS hanno raggiunto il gruppo di scout, infreddoliti ed impauriti, per accompagnarli lontano dalla zona impervia e successivamente a valle alle auto, dove erano presenti i Carabieri del locale comando e i vigili del fuoco, nonché l’equipaggio del 118 a cui é stato affidato uno degli scout che aveva accusato un lieve malore