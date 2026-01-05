Picchiato selvaggiamente: dopo il ricovero in ospedale il sindaco torna a casa Il messaggio di Carmine Siano: ho sentito l'affetto e la solidarietà di tante persone, grazie

"Le mie condizioni sono in miglioramento e sto affrontando con serenità e gradualità il percorso di ripresa". Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito brutalmente nei giorni scorsi, è rientrato a casa. In un messaggio sui social ha ringraziato le tante persone che in questo periodo gli hanno manifestato affetto e solidarietà.

"È proprio questo il significato più autentico di una comunità: saper essere uniti, presenti e solidali - le parole del sindaco - Un singolo episodio non può e non deve etichettare un’intera popolazione. La nostra comunità ha dimostrato senso civico, rispetto e umanità".

Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri per individuare l'autore della brutale aggressione.