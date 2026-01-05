In rianimazione dopo il parto, speranze finite per una 33enne I medici dell'Umberto I hanno avviato il periodo di osservazione per la morte cerebrale

È iniziato intorno alle 13 il periodo di osservazione per morte encefalica della 33enne di Pompei, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La giovane mamma aveva accusato un improvviso malore nella giornata di venerdì, poche ore dopo la nascita della sua seconda figlia. Il parto era avvenuto al "Martiri di Villa Malta" di Sarno, al termine di una gravidanza che - a quanto si apprende - non aveva fatto registrare particolari problemi.

Venerdì, dopo la nascita della bimba, la 33enne (che fortunatamente sta bene) ha accusato improvvisamente un malore, lamentando un forte mal di testa e disturbi visivi. La situazione è improvvisamente precipitata, al punto da rendere necessario il trasferimento all'Umberto I di Nocera Inferiore. I medici hanno fatto il possibile per fronteggiare una situazione che, sin dall'inizio, è apparsa molto complicata. In giornata, in seguito ad una nuova complicanza, è stato avviato il periodo di osservazione per morte encefalica. Una fase che terminerà in serata, dopodiché - se dovessero verificarsi le condizioni - potrebbe essere avviata la donazione degli organi.