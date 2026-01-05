Capaccio Paestum, trovato il cadavere di un uomo in una roulotte Indagini in corso da parte dei carabinieri

Giallo a Capaccio Paestum dove, in serata, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione. Il corpo è stato trovato all’interno di una roulotte che era parcheggiata in via Fidia, una traversa isolata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli ed i militari della scientifica, coadiuvati anche dai vigili del fuoco. Disposto l’esame esterno ed il sequestro del mezzo nel quale è stato rinvenuto il corpo. L’esame esterno servirà ad appurare in maniera certa l’identità dell'uomo - che, secondo le primissime informazioni sarebbe un immigrato senza fissa dimora di cui si erano perse le tracce da qualche giorno - e capire se sul corpo siano visibili segni di violenza.