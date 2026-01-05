Capaccio Paestum, trovato il cadavere di un uomo in una roulotte

Indagini in corso da parte dei carabinieri

capaccio paestum trovato il cadavere di un uomo in una roulotte
Capaccio.  

Giallo a Capaccio Paestum dove, in serata, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione. Il corpo è stato trovato all’interno di una roulotte che era parcheggiata in via Fidia, una traversa isolata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli ed i militari della scientifica, coadiuvati anche dai vigili del fuoco. Disposto l’esame esterno ed il sequestro del mezzo nel quale è stato rinvenuto il corpo. L’esame esterno servirà ad appurare in maniera certa l’identità dell'uomo - che, secondo le primissime informazioni sarebbe un immigrato senza fissa dimora di cui si erano perse le tracce da qualche giorno - e capire se sul corpo siano visibili segni di violenza.

