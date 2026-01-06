Incendio nella sede dell'azienda di smaltimento rifiuti: si indaga Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco: ingenti i danni

Ancora un grave incendio ha interessato la provincia di Salerno in queste ore.

Dopo i roghi al deposito gestito da imprenditori cinesi a Pontecagnano, alla discoteca Dolcevita sulla Litoranea e a due auto a Pagani (quasi certamente di origine dolosa), a bruciare è stata la sede della ditta Sineko di Giffoni Valle Piana, azienda specializzata nel comparto ambientale ed in particolare nello smaltimento e recupero di rifiuti ingombranti.

L'allarme è scattato intorno alle 21 di lunedì sera.

Sul posto, in brevissimo tempo, sono giunte le squadre di Salerno e la locale di Giffoni oltre ad un'autobotte dei vigili del fuoco che hanno prima spento il rogo e poi provveduto alle operazioni di smassamento e messa in sicurezza.

Indagini in corso per risalire alle cause dell'incendio.