Incendio nella sede dell'azienda di smaltimento rifiuti: si indaga

Ancora un grave incendio ha interessato la provincia di Salerno in queste ore.
Dopo i roghi al deposito gestito da imprenditori cinesi a Pontecagnano, alla discoteca Dolcevita sulla Litoranea e a due auto a Pagani (quasi certamente di origine dolosa), a bruciare è stata la sede della ditta Sineko di Giffoni Valle Piana, azienda specializzata nel comparto ambientale ed in particolare nello smaltimento e recupero di rifiuti ingombranti.
L'allarme è scattato intorno alle 21 di lunedì sera.
Sul posto, in brevissimo tempo, sono giunte le squadre di Salerno e la locale di Giffoni oltre ad un'autobotte dei vigili del fuoco che hanno prima spento il rogo e poi provveduto alle operazioni di smassamento e messa in sicurezza.
Indagini in corso per risalire alle cause dell'incendio.