Incendio in azienda di rifiuti a Giffoni Valle Piana, esclusa la pista dolosa

Rogo nella notte a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Le fiamme hanno interessato lo stabilimento della “Sineko”, azienda che si occupa del trattamento di rifiuti solidi urbani.
L’allarme è scattato intorno alle 21 di ieri: sul posto i vigili del fuoco di Giffoni e Salerno, che hanno domato le fiamme poco prima delle 3.
Le indagini sono affidate ai carabinieri: al momento si esclude la pista dolosa, come evidenziato anche dalle immagini di videosorveglianza.
Il rogo ha interessato una parte dello stabilimento: la sicurezza della struttura non sarebbe a rischio.
