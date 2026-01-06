E' di una donna il cadavere in decomposizione trovato in una roulotte

Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso della donna, il cui corpo senza vita è stato trovato ieri sera in via Fidia a Capaccio Paestum.
A far scattare l'allarme erano stati alcuni residenti della zona, preoccupati per il cattivo odore che arrivava da una roulotte. All'interno la macabra scoperta: il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, di una donna di mezza età di carnagione chiara.
Le indagini, affidate ai carabinieri di Salerno, dovranno anche dare un nome alla salma che è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno per l'esame necroscopico.
Da una prima analisi esterna non emergerebbero segni di violenza, ma bisognerà attendere gli ulteriori accertamenti per avere un quadro chiaro della situazione. La roulotte, intanto, è stata sequestrata.