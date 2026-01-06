Cavallo stramazza al suolo e muore durante la "Cavalcata dei magi" La tradizionale cerimonia dell'Epifania funestata dal decesso dell'animale

Dramma durante la tradizionale "cavalcata dei Magi" di Nocera Inferiore, dove durante il corteo è morto uno dei cavalli utilizzati per trainare le carrozze.

Un tragitto breve nell'ambito di un evento che si ripete ogni anno nella cittadina dell'agro, ma che stavolta è stato funestato dal decesso dell'animale. Con ogni probabilità, il cavallo è stato stroncato da un infarto fulminante, che lo ha fatto stramazzare a terra.

Inutili i soccorsi: l'animale era dotato di microchip e regolarmente seguito e accudito dai proprietari.