VIDEO | Fiamme in un'abitazione a Cava, sfiorata la struttura della Caritas Non risultano coinvolte persone nel rogo, domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco

Un'abitazione in via Alfonso Balzico, a Cava de' Tirreni, è andata a fuoco nel primo pomeriggio. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento città, oltre ad un'autobotte e un'autoscala dalla sede centrale di Salerno.

Il rogo ha interessato i locali al terzo piano. Per fortuna non sono rimaste coinvolte persone e, dunque, non ci sono feriti.

"Con grande sollievo, possiamo comunicare che il grave incendio che si è sviluppato nell'abitazione attigua alla cittadella della Caritas diocesana di Amalfi - Cava de' Tirreni, non ha né interessato né prodotto danni alla nostra struttura e a nessuna altra abitazione nelle vicinanze. Desidero esprimere i miei più sentiti complimenti ai Vigili del Fuoco per il loro lavoro eccellente, che ha permesso di evitare ulteriori danni a cose e persone. La loro prontezza e professionalità sono state decisive nel contenere un grave incendio e nel garantire la sicurezza di tutti noi. Esprimo inoltre la mia vicinanza alla famiglia che ha subìto un danno materiale enorme a causa dell'incendio.

Secondo quanto emerso finora, non sembrerebbero esserci danni a persone Grazie a tutti per la solidarietà e la vicinanza mostrata con infinite telefonate. La vostra preghiera e il vostro sostegno sono per noi motivo di grande consolazione", il messaggio del direttore della Caritas di Cava e Amalfi, Francesco Della Monica.