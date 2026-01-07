A Scafati un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famiglia, un pitbull che, dopo l'aggressione, è stato affidato al servizio sanitario della Asl territoriale. Il fatto è accaduto lo scorso 30 dicembre. Solo l'immediato intervento dei soccorsi ha evitato il peggio. Il bambino, trasferito d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli non è in pericolo di vita. Il piccolo, da quanto si apprende, è stato morso alla guancia destra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scafati che stanno indagando su quanto accaduto cercando di comprendere in particolare come mai il cane si sia scagliato contro il piccolo.
Scafati, bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull di famiglia
E' stato trasportato d'urgenza al Santobono
Scafati.