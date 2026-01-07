Battipaglia, scoperto in casa con un market della droga: arrestato Operazione degli agenti del commissariato di Battipaglia

Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia hanno proceduto all'arresto di GL.P., pregiudicato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione domiciliare sarebbe stato individuato in possesso di 37,26 grammi di cocaina e di 151,19 grammi di hashish, nonché di 4 bilancini elettronici, vario materiale per il confezionamento della droga e la somma in contanti di euro 1.200.