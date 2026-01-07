Campagna, malore alla guida del camion: muore 60enne La tragedia si è consumata sull'autostrada A2, inutili i soccorsi

Tragedia nel pomeriggio lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo dove un uomo è deceduto a seguito di un malore avuto mentre era alla guida di un camion. Il fatto è avvenuto lungo la corsia sud, poco prima dello svincolo di Campagna. Il 60enne a seguito del malore ha perso il controllo del mezzo pesante che è finito nel guardrail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi che, nonostante i tentativi di rianimare l'uomo, ne hanno potuto soltanto constatare il decesso. La tragedia ha provocato code nel tratto autostradale interessato. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.