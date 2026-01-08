Agguato a Cava, quattro colpi di pistola contro l'imprenditore della movida

Quattro colpi di pistola esplosi nel pomeriggio, nei pressi di via Marconi. Il destinatario: un noto imprenditore del by-night di Cava de' Tirreni.
Il presunto bersaglio dell'agguato è riuscito però a sfuggire ai proiettili, che era a bordo della sua auto, rifugiandosi in un bar della zona.
E' il contorno del grave episodio di cronaca avvenuto nelle scorse ore a Cava de' Tirreni. Il 43enne è noto per essere uno dei punti di riferimento degli eventi nella cittadina metelliana.
Non si esclude che dietro gli spari possano esserci proprio motivi legati alle manifestazioni di queste settimane, ma le indagini - coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore - sono solo all'inizio.