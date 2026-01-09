Inchiesta Alfieri-bis, archiviazione per l'ex sindaco e presidente di Provincia Il gip ha accolto la richiesta della procura per l'inchiesta sui presunti appalti pilotati

Dopo la richiesta avanzata dalla Procura di Salerno lo scorso mese di novembre - dopo oltre un anno di indagini - ora è arrivata anche la decisione del giudice per le indagini preliminari. Si chiude il procedimento giudiziario sui presunti appalti pilotati alla Provincia di Salerno.

Archiviato il procedimento a carico dei 7 indagati coinvolti nell'inchiesta: tra questi anche l'ormai ex sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia, Franco Alfieri, lo staffista Andrea Campanile, i funzionari Michele Angelo Lizio, Federica Tutti e Gianvito Bello, l'imprenditore Nicola Aulisio e il consigliere regionale Luca Cascone.

Dopo 13 mesi di tempesta giudiziaria - e mediatica - si chiude dunque un procedimento nel quale si ipotizzavano i reati di associazione per delinquere, finalizzata alla contaminazione di procedure ad evidenza pubblica per gli appalti relativi alla Fondovalle Calore, l’Aversana e il sottopasso di Paestum.

Nessun illecito però è stato riscontrato, tanto che la stessa Procura di Salerno aveva avanzato richiesta di archiviazione, accolta in queste ore dal giudice per le indagini preliminari.