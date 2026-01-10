Tragedia nel Salernitano: 17enne muore in ospedale per una miocardite Carlo era originario di Torre Orsaia, dolore e sgomento nel Cilento

Tutto il Cilento piange la scomparsa di Carlo, 17enne morto all’ospedale di Sapri per una miocardite. Il giovane, residente a Torre Orsaia, frequentava il liceo delle Scienze Umane. Dolore anche a Camerota, paese di cui è originario il padre del ragazzo. In tanti in queste ore stanno ricordando Carlo per il suo sorriso e per la sua voglia di vivere.

“Oggi anche il cielo è incazzato e piange con noi per la perdita del nostro giovane Carlo, che a breve avrebbe compiuto 18 anni”, si legge sulla pagina social della Scuola Calcio Porto Infreschi. “Residente a Torre Orsaia, con il papà originario di Camerota, Carlo era un ragazzo eccezionale: educato, intelligente, rispettoso e con un grande cuore. Noi della Scuola Calcio Porto Infreschi abbiamo avuto la fortuna di vederlo allenarsi e giocare sul campo, lasciando un segno indelebile non solo per le sue qualità sportive, ma soprattutto per il suo modo di essere, sempre corretto e sorridente. La sua scomparsa così improvvisa e prematura ci lascia senza parole e con un dolore immenso. Il suo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori, negli spogliatoi, sul campo e in ogni momento condiviso insieme. Ci stringiamo con profondo affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ciao Carlo, continuerai a correre e sorridere lassù”.