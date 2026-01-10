Tragedia nel Salernitano: 17enne muore in ospedale per una miocardite

Carlo era originario di Torre Orsaia, dolore e sgomento nel Cilento

tragedia nel salernitano 17enne muore in ospedale per una miocardite
Sapri.  

Tutto il Cilento piange la scomparsa di Carlo, 17enne morto all’ospedale di Sapri per una miocardite. Il giovane, residente a Torre Orsaia, frequentava il liceo delle Scienze Umane. Dolore anche a Camerota, paese di cui è originario il padre del ragazzo. In tanti in queste ore stanno ricordando Carlo per il suo sorriso e per la sua voglia di vivere.

“Oggi anche il cielo è incazzato e piange con noi per la perdita del nostro giovane Carlo, che a breve avrebbe compiuto 18 anni”, si legge sulla pagina social della Scuola Calcio Porto Infreschi. “Residente a Torre Orsaia, con il papà originario di Camerota, Carlo era un ragazzo eccezionale: educato, intelligente, rispettoso e con un grande cuore. Noi della Scuola Calcio Porto Infreschi abbiamo avuto la fortuna di vederlo allenarsi e giocare sul campo, lasciando un segno indelebile non solo per le sue qualità sportive, ma soprattutto per il suo modo di essere, sempre corretto e sorridente. La sua scomparsa così improvvisa e prematura ci lascia senza parole e con un dolore immenso. Il suo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori, negli spogliatoi, sul campo e in ogni momento condiviso insieme. Ci stringiamo con profondo affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ciao Carlo, continuerai a correre e sorridere lassù”.

 

Ultime Notizie