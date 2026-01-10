Battipaglia, 40enne finisce in ospedale per una ferita d'arma da fuoco Accertamenti svolti dalla Polizia di Stato

Un 40enne di Battipaglia, nella serata di ieri, è arrivato al pronto soccorso del "Santa Maria della Speranza" per una ferita provocata da un presunto colpo d'arma da fuoco. Una circostanza che ha spinto i medici del presidio a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Battipaglia ed i colleghi della Squadra Mobile. Gli accertamenti effettuati dai poliziotti, tuttavia, hanno consentito di escludere che si sia trattato di un ferimento provocato da terzi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe ferito alla gamba maneggiando una pistola, dalla quale sarebbe partito un colpo in maniera accidentale. Le condizioni del ferito non destano particolari preoccupazioni. Sono in corso comunque ulteriori accertamenti per definire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto.