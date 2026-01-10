Carlo, morto a 17 anni per una sospetta miocardite fulminante: salma sequestrata Dolore a Torre Orsaia e Camerota per la morte del giovane

Non aveva ancora compiuto 18 anni, Carlo Nicolella, il giovane originario di Torre Orsaia, deceduto sabato mattina nell’ospedale di Sapri. A stroncarlo è stata una sospetta miocardite fulminante. Certezza che potrà arrivare soltanto con l’autopsia. La Procura di Lagonegro, infatti, ha deciso di aprire un fascicolo, disponendo il sequestro della salma per consentire l’esame irripetibile. Carlo era arrivato in ospedale giovedì mattina, lamentando un forte dolore al torace. La situazione è apparsa subito delicata. I medici ne hanno disposto il ricovero in Utic. Ma in meno di 48 ore il quadro clinico è precipitato. I carabinieri hanno acquisito la cartella clinica, ascoltando anche il padre del giovane. In lutto due comunità: oltre a quella di Torre Orsaia, dove il giovane viveva con la famiglia, anche quella di Camerota di cui era originario il padre. Entrambe hanno proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui si terranno i funerali.

"Il sindaco e l'amministrazione comunale hanno previsto che nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino per la tragica ed improvvisa scomparsa del giovane Carlo quale segno di vicinanza alla famiglia, agli amici e a chi lo ha conosciuto da parte di una comunità segnata dal dolore e dallo sgomento. Oggi è un giorno molto triste per la comunità torrese .. fa’ un buon viaggio Carlo!", il messaggio del Comune di Torre Orsaia.



"L’Amministrazione comunale di Camerota esprime il più profondo cordoglio per la prematura e dolorosa scomparsa di Carlo Nicolella, giovane vita spezzata troppo presto.

In questo momento di immenso dolore, il Comune di Camerota si stringe con affetto e partecipazione al papà Carmelo, alla mamma Rita e al fratello Salvatore, condividendo il loro strazio e manifestando la più sincera vicinanza umana e istituzionale.

La perdita di un figlio è una ferita che non conosce parole né tempo. Per onorare la memoria di Carlo e testimoniare la vicinanza dell’intera comunità, nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, così come disposto dal sindaco.

L’intera comunità di Camerota si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Nicolella e la comunità di Torre Orsaia, nel ricordo di un ragazzo che lascia un vuoto profondo.

Alla famiglia, agli amici e a quanti hanno voluto bene a Carlo, giunga l’abbraccio silenzioso e commosso di tutta Camerota".