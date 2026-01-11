Sarno, ferisce il figlio con un coltello al culmine di una lite in famiglia L'uomo è stato denunciato dai carabinieri

Poteva avere conseguenze molto più gravi il fatto di cronaca avvenuto nei giorni scorsi a Sarno. Per cause ancora in corso di accertamento, un 50enne - probabilmente al culmine di una lite - ha ferito al petto con un coltello il figlio. Il giovane, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore, il padre era in stato di ebrezza quando si è scagliato contro il figlio. A portarlo in ospedale è stata la madre. Sono stati, poi, i medici del nosocomio sarnese ad allertare i carabinieri che hanno potuto ricostruire quanto accaduto. Sul petto del giovane sono stati riscontrati diversi segni, compatibili con le ferite provocate da un'arma da taglio. Al termine degli accertamenti il padre è stato denunciato d'ufficio per lesioni gravi.