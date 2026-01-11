Tra le vittime di Crans-Montana anche una 15enne di origini salernitane La mamma era originaria della provincia

Aveva origini salernitane una delle vittime di Crans-Montana. Si tratta - come riprota il quotidiano il Mattino - della 15enne Alice Kallergis, cittadina svizzera con doppia nazionalità greca. La mamma, Lorraine Forlano, era originaria di Postiglione, piccolo comune degli Alburni dove la famiglia tornava spesso in occasione delle vacanze estive. Nella notte di Capodanno la ragazza - che era in vacanza con il fratello maggiore - si era recata a "Le Constellation” con tre amiche. Una serata di festa che si è trasformata in tragedia. Il corpo di Alice è stato identificato dopo due giorni: sarebbe morta per aver ingerito i fumi tossici dell'incendio.