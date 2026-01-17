Salerno, tentano il furto di un’auto: due arresti Sono stati sorpresi dalla Polizia. Indagini anche su auto vandalizzate al Parco Arbostella

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno, in nottata, hanno tratto in arresto due persone (entrambe di nazionalità italiana), sorprese mentre tentavano di rubare un'auto in via Sichelgaita, a Salerno. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha evitato che il piano andasse a buon fine. I due sono stati tratti in arresto. Stamane è stata celebrata anche l'udienza di convalida. Resta alta, dunque, l'attenzione delle forze dell'ordine che hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza del territorio.

Controlli estesi anche nella zona orientale della città dove anche la scorsa notte ignoti hanno vandalizzato alcune vetture in sosta, probabilmente nel tentativo di rubare qualcosa. Il fatto è accaduto in zona Parco Arbostella. Sono in corso ulteriori accertamenti – anche grazie alle immagini delle telecamere presenti in zona – per provare a risalire ai responsabili.