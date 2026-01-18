Capaccio Paestum, 28enne trovato senza vita in località Varco Cilento Sul posto carabinieri e sanitari del 118

Tragedia a Capaccio Paestum dove, in giornata, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 28enne in località Varco Cilento. Sul posto sono intervenuti soccorritori e carabinieri ma per il giovane non c'era già nulla da fare. Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata restituita ai familiari per consentire i funerali. Al momento le cause del decesso non sono ancora note. Dolore nella città del Cilento dove il giovane e la sua famiglia erano molto conosciuti. I funerali saranno celebrati nella giornata di martedì.