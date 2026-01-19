Maxi-operazione anti-droga nell'Agro: sequestrati 61 chili di hashish Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato fino a 150mila euro

Gli agenti della Questura di Salerno hanno dato un nuovo duro colpo alla criminalità. Con un'importante operazione, i poliziotti hanno squestrato oltre 61 chili di hashish a Pagani, droga che sarebbe servita a rifornire le piazze di spaccio locali.

In particolare la Squadra Mobile di Salerno, ha tratto in arresto O.G., classe 1998, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno del traffico di droga nei territori dell'Agro Nocerino Sarnese, il 28enne è stato sorpreso all'interno di un box di sua proprietà, ubicato in una palazzina di via Alcide De Gasperi a Pagani, nel quale è stato trovato un borsone contenente una cospicua quantità di hashish, per un peso lordo di 61 chili e 640 grammi.

Nel corso della perquisizione estesa alla persona e al veicolo utilizzato dall'indagato, sono stati recuperati altri 97 grammi di hashish, nascosti nel calzino del piede sinistro, e

1.016 grammi custoditi all'interno del vano della portiera dell'autovettura.

Inoltre, a seguito di perquisizione presso l'abitazione di residenza del 28enne, è stata rinvenuta - nascosta in una busta di plastica all'interno dell'armadio della camera da letto - una somma di denaro pari a 8.950,00 euro.

Infine, oltre alla sostanza stupefacente e ai contanti, è stata sottoposta a sequestro l'ulteriore somma di denaro pari a 870 euro custoditi in un borsello che l'indagato portava al seguito.

All'esito dell'udienza di convalida, il 28enne è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

Il quantitativo di droga rinvenuto, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato, al dettaglio, fino a 150.000 euro.