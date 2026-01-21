Salerno, blitz nel centro storico: scoperti 19 immigrati in un immobile Riscontrate diverse irregolarità da parte della Polizia Municipale

Continuano serrati i controlli da parte della Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, relativi ad immobili occupati da cittadini extracomunitari.

Personale del Nucleo Operativo Prevenzione Reati – Decoro Urbano e Ambiente – a seguito di segnalazione da parte di cittadini, hanno effettuato un controllo in Via Francesco Alario. All’esito dell’ispezione sono emerse numerose irregolarità, per le quali verranno elevate contestazioni al proprietario dell’appartamento in locazione ed in capo al locatario.

Ben 19 cittadini extracomunitari sono stati trovati alloggiati in un due distinti locali, entrambi di proprietà della stessa persona.

Nei due appartamenti, è stata rilevata una presenza eccessiva di occupanti, che avevano sistemato letti e materassi in ogni stanza, anche con letti a castello. Gli immobili si trovavano in condizioni igienico-sanitarie precarie, con un ammasso enorme di suppellettili.

Durante il sopralluogo, tutti gli occupanti presenti sono stati identificati.

Le ispezioni sono state effettuate con l’ausilio dei tecnici dell’ASL – Prevenzione Collettiva, i quali hanno accertato che le unità abitative versavano in condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza precarie. Sono inoltre intervenuti i tecnici comunali della Vigilanza Urbanistica, per verificare la presenza di eventuali abusi edilizi, accertando la realizzazione non autorizzata di un muro che di fatto determinava due unità distinte e con due accessi indipendenti a fronte di una unità catastalmente registrata ed i tecnici della Salerno Energia che hanno riscontrato che l’impianto di riscaldamento e dell’acqua calda non era a norma.

Si è riscontrata inoltre la presenza di alcune bombole di GPL, che sono state portate via dalle unità abitative, su invito ad alcuni dimoranti.

Inoltre i controlli effettuati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura hanno rilevato che la posizione dei cittadini extracomunitari, tutti originari del Bangladesh, risultava regolare o in corso di regolarizzazione, uno di loro è risultato destinatario di un provvedimento del Prefetto di Roma al quale si è provveduti a notificarglielo.

Al proprietario dell’immobile ispezionato, nonché unitamente agli affittuari successivamente gli verrà contestato il mancato invio della Dichiarazione di Ospitalità alla Questura, con conseguente sanzione amministrativa pari a 1.000,00 euro per ciascuno.

Altresì è emerso che i dimoranti corrisponderebbero cadauno per la dimora e l’occupazione del posto letto, una pigione in contanti pari ad una cifra che sommata per tutti i dimoranti risulterebbe di gran lunga superiore a quella dichiarata dal proprietario dell’immobile nel contratto di affitto.

L’esito degli accertamenti verrà trasmesso agli enti e alle autorità competenti per gli ulteriori provvedimenti di competenza.