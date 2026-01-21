Salerno, sospettato di furti in abitazioni: georgiano espulso e rimpatriato È stata accertata anche la posizione irregolare sul territorio nazionale

Il gip presso il Tribunale di Salerno ha convalidato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei tre cittadini georgiani sottoposti a fermo lo scorso 14 gennaio a seguito di un intervento della Squadra Mobile, perché gravemente indiziati di diversi furti in abitazione commessi nel capoluogo nell’ultimo mese.

In relazione ad un altro cittadino georgiano coinvolto nei fatti - e tratto in arresto nel corso della medesima operazione per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché deferito in stato di libertà per concorso nel reato di furto aggravato -, la Questura di Salerno, accertatane la posizione irregolare sul Territorio Nazionale e tenuto conto della sua pericolosità sociale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ne ha disposto l’espulsione con accompagnamento alla frontiera per il rimpatrio in Georgia.

In tutta la città di Salerno, continuano le attività investigative e di prevenzione della Polizia di Stato finalizzate al contrasto dei reati predatori e a tutela della sicurezza dei cittadini.