Salerno, sospettato di furti in abitazioni: georgiano espulso e rimpatriato

Il gip presso il Tribunale di Salerno ha convalidato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei tre cittadini georgiani sottoposti a fermo lo scorso 14 gennaio a seguito di un intervento della Squadra Mobile, perché gravemente indiziati di diversi furti in abitazione commessi nel capoluogo nell’ultimo mese.
In relazione ad un altro cittadino georgiano coinvolto nei fatti - e tratto in arresto nel corso della medesima operazione per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché deferito in stato di libertà per concorso nel reato di furto aggravato -, la Questura di Salerno, accertatane la posizione irregolare sul Territorio Nazionale e tenuto conto della sua pericolosità sociale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ne ha disposto l’espulsione con accompagnamento alla frontiera per il rimpatrio in Georgia.
In tutta la città di Salerno, continuano le attività investigative e di prevenzione della Polizia di Stato finalizzate al contrasto dei reati predatori e a tutela della sicurezza dei cittadini.