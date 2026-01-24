Vallo della Lucania, armato di pistola semina il panico in strada E' stato trasportato in ospedale per accertamenti

Mattinata di tensione a Vallo della Lucania dove un giovane ha seminato il panico tra le strade del centro cittadino. Il ragazzo, in evidente stato di agitazione, è stato protagonista di diversi episodi: prima si è introdotto in una farmacia, poi ha tentato di entrare in un’auto in sosta e, infine, si è recato nel Santuario della Madonna delle Grazie.

Nessuno, però, si è accorto che il giovane aveva con sé una pistola che, dai successivi accertamenti effettuati dai carabinieri, è risultata essere una scacciacani. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i militari che sono riusciti a tranquillizzare il ragazzo e riportare la calma in centro. Il giovane è stato poi trasportato in ospedale a Vallo della Lucania per i dovuti accertamenti.