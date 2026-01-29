VIDEO | Rifiuti tombati nei terreni e abbandonati in campagna: blitz dei Noe Dodici indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Salerno: scoperto traffico di veleni

Otto persone arrestate e 4 destinatarie dell’obbligo di dimora, beni sequestrati per oltre mezzo milione di euro. Procura di Salerno e carabinieri del Noe hanno scoperchiato la rete del traffico di rifiuti.

Le indagini, partite nel 2023, hanno consentito agli investigatori di ricostruire il modus operandi: rifiuti speciali e industriali, scarti tessili e indifferenziata – provenienti da impianti delle province di Napoli e Caserta – venivano smaltiti illegalmente per intascare denaro.

Gli scarti, così come ricostruito dal procuratore vicario di Salerno nella conferenza stampa alla cittadella giudiziaria, seguivano tre strade.

Una portava allo stir di Battipaglia, le altre all’abbandono indiscriminato in aree di pregio sia in Campania che fuori regione, mentre un’altra parte di immondizia veniva sotterrata nei terreni di un’azienda sunico a Roccadaspide.

Ai 12 indagati, oltre al traffico di rifiuti, sono state contestate anche false fatturazioni.