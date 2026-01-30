Salerno, carabinieri assolti. Nsc: "Fine di un calvario giudiziario" Il nuovo sindacato carabinieri rilancia la battaglia per l'abolizione dell'atto dovuto

La segreteria provinciale del nuovo sindacato carabinieri Nsc Avellino accoglie con grande soddisfazione la sentenza emessa nei giorni scorsi dal tribunale di Salerno, che ha assolto con formula piena i carabinieri del nucleo radiomobile coinvolti in un’operazione di servizio risalente al 28 marzo 2020, in piena emergenza Covid.

"I militari, intervenuti per fermare una persona in evidente stato di alterazione psicofisica, si trovarono ad affrontare una situazione ad altissimo rischio, conclusasi con l’arresto dell’individuo dopo un violento inseguimento e una resistenza attiva.

Pur avendo agito nel rispetto delle regole e per garantire la sicurezza pubblica in un contesto già fortemente complesso e pericoloso, i carabinieri si sono trovati coinvolti in un lungo e doloroso procedimento giudiziario".