Paura a Cava de' Tirreni: violento scontro auto-autocisterna Il mezzo pesante ha sradicato la colonnina di un distributore di carburante

I vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto questa mattina all'alba a Cava de' Tirreni. Per cause ancora in corso di accertamento, un'autocisterna che trasportava latte e una vettura si sono scontrate violentemente, in via 25 luglio.

In seguito all'impatto, il mezzo pesante è finito fuori dalla carreggiata invadendo l'area di un distributore di carburante, sradicando una colonnina e terminando la propria corsa a ridosso della struttura di servizio.

I caschi rossi di Nocera Inferiore hanno estratto l'autista del camion, rimasto incastrato nella cabina, e soccorso le due persone che di trovavano all'interno dell'automobile. Entrambe sono state affidate alle cure dei sanitari intervenuti sul posto. I vigili del fuoco hanno, poi, provveduto a mettere in sicurezza i mezzi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.