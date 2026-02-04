Omicidio Sarno, la folla voleva linciare il killer: il video Le immagini sono finite in rete: tempestivo l’intervento della Polizia

Si era barricato nel locale della vittima, Andrea Sirica, il 35enne finito in carcere per l’omicidio del panettiere Gaetano Russo, avvenuto a Sarno nella notte tra lunedì e martedì. Come mostra questo video amatoriale finito in rete, gli agenti della Polizia di Stato, anche con l’ausilio di un carabiniere fuori servizio, hanno dovuto sfondare la vetrina del negozio, per poterlo bloccare.

Il presunto assassino, tra l’altro, ha rischiato di essere linciato dalla folla che, negli istanti concitati della cattura, ha esploso anche dei colpi di pistola ad aria compressa. Le indagini dei poliziotti, coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, hanno consentito di ricostruire in breve tempo la dinamica di quanto accaduto: l’omicidio è avvenuto al culmine di una breve litigio.

Sirica, in evidente stato di alterazione, avrebbe avuto una discussione con la figlia di Russo. L’intervento del 57enne per difendere la ragazza ha scatenato la furia omicida del giovane che ha ucciso con almeno coltellate all’addome il panettiere.