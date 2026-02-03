Ennesima tragedia sulla Strada Statale 18: ciclista investito e ucciso L'uomo è stato sbalzato oltre il guard rail: inutili i soccorsi

Tragico incidente stradale poco dopo le 18 ad Eboli, sulla Strada Statale 18 in direzione sud. Per cause in corso di accertamento un uomo extracomunitario in bici è finito oltre il guard rail, perdendo la vita.

Inutili i soccorsi. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al malcapitato: sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero della salma e alla messa in sicurezza della zona teatro della tragedia.

Indagini in corso per capire cosa - o chi - abbia provocato la morte dell'uomo, che indossava anche la pettorina catarifrangente. La Statale 18 in passato è stata teatro di altri gravi incidenti come quello avvenuto in queste ore.

E, ancora una volta, a perdere la vita è stato un cittadino extracomunitario che attraversava la strada a bordo di una bici.