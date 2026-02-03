Salernitana, riecco Antonucci: una freccia in più nell’arco di Raffaele L’ex Spezia può garantire nuove soluzioni tattiche ai granata

Sei stagioni fa aveva già indossato la maglia della Salernitana ma, nonostante la promozione in serie A dei granata, non era riuscito a lasciare il segno (appena tre presenze per un totale di pochi minuti). Adesso Mirko Antonucci avrà una nuova chance per dimostrare il suo valore all’ombra dell’Arechi. Nell’ultimo giorno di mercato il ds Daniele Faggiano ha puntato sul suo talento per provare a rivitalizzare l’attacco della Salernitana. “Con la cessione di Michael Liguori a Foggia si è data questa possibilità e l’ho colta al volo”, aveva spiegato il dirigente granata al termine della sessione invernale di mercato. “Abbiamo preso un giocatore di qualità, che può aiutarci ad alzare ulteriormente il livello. È già stato a Salerno in passato anche se era molto giovane e ha giocato poco. Sono convinto che potrà darci una mano”.

Antonucci oggi ha vissuto il suo primo giorno in città, anche se avrà bisogno di qualche allenamento per mettersi al passo con i compagni, anche perché ha saltato le ultime due partite con il Bari. L’ingaggio dell’ex Roma, tuttavia, garantirà a Raffaele qualche soluzione tattica in più e che potrebbe portare, in alcune partite, a giocare anche con il trequartista (3-4-1-2) alle spalle delle due punte.