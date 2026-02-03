Audace Cerignola-Salernitana, prevendita per il settore ospiti con restrizioni

Tutte le info in vista del match di venerdì sera

audace cerignola salernitana prevendita per il settore ospiti con restrizioni
Salerno.  

La Salernitana tornerà in campo venerdì sera sul campo dell'Audace Cerignola, sfida che - insieme ad altre tre partite - aprirà il 25esimo turno del girone C di serie C. Sarà un match speciale per gli ex Pino Raffaele, Galo Capomaggio, Mattia Tascone e Ismail Achik. Ma anche per Antonio Pio Iervolino, fresco ex, che si ritroverà subito contro i suoi compagni.

I granata potranno contare sul solito sostegno massiccio, anche se la prevendita dei biglietti sarà caratterizzata da restrizioni.
Le autorità di pubblica sicurezza hanno, infatti, adottato la seguente prescrizione: vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Salerno esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “US Salernitana 1919”, nel limite di 500 tagliandi, e solo presso i punti vendita fisici autorizzati. Il costo è di 13 euro più diritti prevendita.

Ultime Notizie