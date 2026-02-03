Audace Cerignola-Salernitana, prevendita per il settore ospiti con restrizioni Tutte le info in vista del match di venerdì sera

La Salernitana tornerà in campo venerdì sera sul campo dell'Audace Cerignola, sfida che - insieme ad altre tre partite - aprirà il 25esimo turno del girone C di serie C. Sarà un match speciale per gli ex Pino Raffaele, Galo Capomaggio, Mattia Tascone e Ismail Achik. Ma anche per Antonio Pio Iervolino, fresco ex, che si ritroverà subito contro i suoi compagni.

I granata potranno contare sul solito sostegno massiccio, anche se la prevendita dei biglietti sarà caratterizzata da restrizioni.

Le autorità di pubblica sicurezza hanno, infatti, adottato la seguente prescrizione: vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Salerno esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “US Salernitana 1919”, nel limite di 500 tagliandi, e solo presso i punti vendita fisici autorizzati. Il costo è di 13 euro più diritti prevendita.