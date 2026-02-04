Audace Cerignola-Salernitana, da asse di mercato ad avversari: i retroscena Iervolino jr l'ultimo affare tra i due club dopo il rifiuto di Cuppone. Quattro ex a caccia di gioie

Le strade che s’intrecciano. Dopo un’estate bella intensa, fatte di addii, lunghe attese ma anche di affari importanti, anche gennaio non ha fatto mancare il solito asse Cerignola-Salernitana. I rapporti ottimi fra i due club hanno però sottoscritto un solo affare, ovvero il passaggio in prestito di Antonio Pio Iervolino in gialloblu. Il centrocampista, partito in prestito, sarà avversario della Bersagliera e di zio Danilo Iervolino, che ne seguirà con grande attenzione lo sviluppo calcistico. La scelta di cedere l’ex numero 39 è stata legata anche alla folta concorrenza in mezzo al campo. Ora Iervolino jr andrà a caccia di minutaggio per farsi le ossa e ritornare in granata con una discreta esperienza per la prossima stagione.

Gli affari saltati

Gennaio è stato soprattutto il mese però degli affari saltati. L’Audace Cerignola aveva bussato per primo per Borna Knezovic, sondata la possibilità di un addio del croato, scivolato indietro nelle gerarchie di Giuseppe Raffaele. Pressing però che non ha portato i frutti sperati, con calciatore e Sassuolo non convinti della destinazione, attendendo fino all’ultimo giorno di mercato per poi accettare a sorpresa la destinazione Trapani. Poi la querelle Cuppone: l’affare praticamente fatto a metà gennaio, con il calciatore in panchina nella vittoria sul Potenza e pronto a dire sì alla Salernitana. Poi la notte di riflessioni, il rilancio dell’Entella e l’affare clamorosamente sfumato. Faggiano si è rifatto alzando l’asticella e portando a casa Lescano per una cifra però dieci volte più alta degli 80mila euro fissati con i pugliesi per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante

Il ritorno degli ex

Venerdì sarà serata speciale. Giuseppe Raffaele tornerà nello stadio che diventò il fortino per sognare l’approdo in serie B. Lo fa in un momento delicato della sua avventura sulla panchina della Salernitana, forse cruciale. Chissà che non possa chiedere aiuto dal 1’ ai suoi fedelissimi. Capomaggio è pronto a ritornare a centrocampo dopo le ultime tre uscite da stopper, Tascone insegue Carriero mentre Achik insidia Ferraris.