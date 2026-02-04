Salernitana, subito stop per Antonucci: i tempi di recupero Subito uno stop per il fantasista

Inizia subito con il piede sbagliato l'avventura di Mirko Antonucci con la maglia della Salernitana. L'esterno offensivo, ritornato in granata in prestito dallo Spezia sul gong del mercato dopo il primo semestre al Bari, si ferma subito. Nel notiziario odierno, il club granata ha annunciato che, sottoposto alle visite mediche di rito presso il centro Check Up di Salerno, il calciatore sosterrá il percorso di riatletizzazione già cominciato due settimane fa presso il suo precedente club. Il suo rientro in gruppo è previsto tra circa 10 giorni. Antonucci dunque salterà le sfide con Audace Cerignola, Casarano e Cavese. Una brutta notizia con Raffaele che può sorridere però per i rientri di Ferraris, uscito malconcio dalla sfida con il Giugliano, e Anastasio, di nuovo in gruppo e pienamente recuperato. Lavorano a parte Inglese, Cabianca e Boncori, out per la sfida di venerdì.

Fonte foto: US Salernitana 1919