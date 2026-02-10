Gioco d'azzardo e riciclaggio per agevolare i clan: sequestro da 16 milioni Operazione in corso a Salerno della Polizia di Stato

Una maxi-operazione della Polizia di Stato è in corso a Salerno dalle prime luci dell'alba. Effettuati sequestri di beni e società per un valore complessivo di 16 milioni di euro.

L'attività sta vedendo in campo investigatori del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine di Salerno, con il supporto operativo della Squadra Mobile. Gli agenti stanno eseguendo nella città di Salerno un provvedimento di sequestro emesso, ai sensi della normativa antimafia, su proposta formulata dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Salerno.

Il maxi-sequestro sta interessando beni, assetti societari e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 16 milioni di euro. Il tutto, secondo gli investigatori, sarebbe riconducibie ad un imprenditore indiziato di appartenere ad un’associazione per delinquere dedita, tra l’altro, alla gestione illecita di giochi d’azzardo e al riciclaggio, con l’aggravante della finalità di agevolare organizzazioni di tipo mafioso operanti in diverse parti del territorio nazionale.