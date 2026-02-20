Salerno, ladri scatenati nella notte: furti in due attività commerciali Recuperata quasi totalmente la refurtiva, identificato uno dei due responsabili

Due colpi ai danni di attività commerciali sono stati realizzati venerdì notte nella zona industriale di Salerno. I ladri, che hanno agito a bordo di un’auto rubata, hanno preso di mira un caseificio di via San Leonardo e un bar di una stazione di servizio sull’Aversana. Nel primo caso, dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno prelevato la cassa automatica e diversi salumi.

Nel secondo caso i ladri hanno usato l’auto come ariete, spaccando la vetrina, rubando la cassa con all’interno 900 euro e diversi pacchetti di sigarette. La refurtiva è stata quasi interamente recuperata dai carabinieri che, nel corso della notte, hanno intercettato e inseguito i ladri che hanno provato a scappare a piedi. Uno dei due è già stato individuato e l’auto utilizzata è stata sequestrata. I commercianti, in ogni caso, chiedono maggiori tutele.

I carabinieri, sempre nella zona industriale della città hanno recuperato due auto rubate che erano state abbandonate in un terreno.