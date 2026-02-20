Salerno, ladri scatenati nella notte: furti in due attività commerciali

Due colpi ai danni di attività commerciali sono stati realizzati venerdì notte nella zona industriale di Salerno. I ladri, che hanno agito a bordo di un’auto rubata, hanno preso di mira un caseificio di via San Leonardo e un bar di una stazione di servizio sull’Aversana. Nel primo caso, dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno prelevato la cassa automatica e diversi salumi.
Nel secondo caso i ladri hanno usato l’auto come ariete, spaccando la vetrina, rubando la cassa con all’interno 900 euro e diversi pacchetti di sigarette. La refurtiva è stata quasi interamente recuperata dai carabinieri che, nel corso della notte, hanno intercettato e inseguito i ladri che hanno provato a scappare a piedi. Uno dei due è già stato individuato e l’auto utilizzata è stata sequestrata. I commercianti, in ogni caso, chiedono maggiori tutele.
I carabinieri, sempre nella zona industriale della città hanno recuperato due auto rubate che erano state abbandonate in un terreno.