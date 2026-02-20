Provincia di Salerno, si completa la squadra di Guzzo: ecco tutte le deleghe

Il presidente di Palazzo Sant'Agostino ha ripartito le responsabilità

Salerno.  

Il presidente facente funzioni della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, ha assegnato le deleghe ai consiglieri eletti nella scorsa tornata elettorale dopo le dimissioni di Enzo Napoli.

Ecco la squadra al completo:

-          Giovanni Guzzo (Vice Presidente): Edilizia Scolastica - Piano di Dimensionamento Scolastico;

-          Francesco Morra: Cultura - Valorizzazione dei Beni Museali;

-          Annarita Ferrara: Governo del Territorio – Politiche Sociali e Sanitarie – Pari Opportunità;

-          Giuseppe Lanzara: Mobilità – Masterplan Litorale Salerno Sud;

-          Giuseppe Arena: Viabilità Provinciale – Politiche Giovanili;

-          Michele Ciliberti: Fondi Europei - PNRR – Affari Legali;

-          Giorgio Marchese: Agricoltura - Foreste;

-          Rosario Carione: Personale - Società Partecipate;

-          Davide Zecca: Turismo – Sport;

-          Elio Guadagno: Transizione Digitale – Promozione delle Aree Interne e del Territorio;

-          Massimo Loviso: Finanze;

-          Roberto Antonio Mutalipassi: Ambiente - Sviluppo Sostenibile.

