"Qui il murales dedicato alla Palestina": il comune cilentano invita Jorit L'iniziativa del sindaco Tierno: l'artista è il benvenuto, promuoviamo valori di pace e giustizia

"Jorit sei il benvenuto". Suona più o meno così l'appello del sindaco di Sant'Angelo a Fasanella Bruno Tierno all'artista partenopeo Jorit, invitato a realizzare un murales dedicato alla Palestina sul territorio di Sant'Angelo, raccogliendo e condividendo il suo interesse, più volte espresso, verso luoghi capaci di accogliere e valorizzare interventi artistici di forte impatto civile e simbolico.

L’amministrazione comunale ha manifestato la piena disponibilità ad accogliere, in particolare, un’opera dedicata alla Palestina, tema che richiama valori universali di pace, diritti dei popoli e giustizia internazionale, da sempre al centro della sensibilità della comunità. "Siamo pronti a individuare, di concerto con l’artista - spiega il sindaco - uno spazio idoneo che possa diventare sede di un intervento capace di coniugare arte pubblica e impegno civile".

Ciro Cerullo - in arte Jorit - è conosciuto per i suoi enormi murales realizzati sulle facciate dei palazzi, dedicati a personaggi noti o simbolici: Maradona a San Giovanni a Teduccio, Lucio Dalla, De André, Dostoevskij e tantissimi altri.

L' idea è di portare la sua arte nel cuore del Cilento (dove già spicca un bel murales del giovane artista originario di Sant' Angelo Francesco Principato, in arte Sowet): in uno scenario di grande ricchezza culturale, un intervento artistico contemporaneo rappresenterebbe un ponte tra memoria e presente.

"L’invito rivolto a Jorit - conclude il giovane sindaco Bruno Tierno - nasce dalla convinzione che l’arte debba essere strumento di riflessione, dialogo e partecipazione collettiva. Il nostro territorio sarebbe lieto e onorato di accoglierlo, offrendo non solo uno spazio fisico, ma una comunità pronta a condividere un percorso culturale di alto profilo. Speriamo che Sant'Angelo diventi una tappa nel suo percorso artistico".