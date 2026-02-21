Frana nella cava dismessa, Comune chiude la strada: "Rischio di nuovi crolli" Avviato il monitoraggio, situazione complessa: previste altre verifiche

Un cedimento del costone montuoso adiacente alla cava dismessa di Via Vallone Monaco ha fatto scattare l'allerta a Sarno. Il Comune ha emesso un'ordinanza urgente a tutela della pubblica e privata incolumità, disponendo la chiusura immediata dell'area e imponendo ai proprietari interventi strutturali di messa in sicurezza.

Il sopralluogo: rischio concreto di nuovi distacchi

Dopo il cedimento, i tecnici comunali sono intervenuti sul posto insieme a Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Protezione Civile per valutare l'entità del pericolo. L'esito del sopralluogo non ha lasciato margini di dubbio: la situazione è critica, con un rischio concreto di ulteriori distacchi di materiale roccioso che potrebbero mettere in pericolo chiunque transiti nella zona.

Cosa prevede l'ordinanza

Il provvedimento firmato dall'amministrazione comunale è articolato su più livelli. Nell'immediato sono stati disposti l'interdizione dell'intera area interessata e il divieto assoluto di accesso, sia pedonale che veicolare. Sono già state installate barriere fisiche, massi di protezione e apposita segnaletica di pericolo per impedire l'avvicinamento alla zona.

Sul fronte delle responsabilità, i proprietari della cava sono stati formalmente obbligati a procedere immediatamente alla messa in sicurezza del sito. L'ordinanza richiama anche un precedente provvedimento già emesso dal Comune, che imponeva la rimozione dei rifiuti abbandonati presenti nell'area – una situazione di abbandono evidentemente mai risolta – con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e corretto smaltimento dei materiali rinvenuti. Infine, è richiesta la realizzazione di interventi strutturali definitivi di consolidamento e stabilizzazione del costone.

L'amministrazione: "Monitoraggio costante"

Il Comune di Sarno ha fatto sapere che la situazione resterà sotto osservazione continua da parte degli uffici competenti, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini fino al completo ripristino delle condizioni di stabilità del versante.