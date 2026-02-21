All'Università di Salerno il primo corso per la valorizzazione Dop, Igp e Stg Il provvedimento in collaborazione con Confagricoltura

Per presidiare mercati, difendere reputazione e creare sviluppo, la Dop economy ha necessità di professionisti con competenze specifiche. Per questo motivo, su input di Confagricoltura Salerno e grazie alla collaborazione concreta tra istituzioni, mondo produttivo e Università di Salerno, nasce il primo corso di perfezionamento per laureati, in “Valorizzazione e gestione dei consorzi di tutela di Dop, Igp e Stg”.

L’iniziativa sarà presentata agli organi di informazione martedì 24 febbraio, alle ore 10, presso la sala conferenze della Camera di commercio di Salerno, in via Generale Clark. Interverranno Antonio Costantino (presidente Confagricoltura Salerno), Tommaso Romano (presidente di Asso IG, l’associazione dei consorzi di tutela del Pomodoro San Marzano, del Fico bianco del Cilento, del Marrone di Roccadaspide, della Ciliegia di Bracigliano e dell’Olio Evo Terre Aurunche), Paolo Conte (presidente Gal Parthenope) e Gianfranco Macrì (direttore Dipartimento scienze politiche e della comunicazione (Università degli Studi di Salerno).