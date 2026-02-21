Ordine dei Consulenti del lavoro, il figlio d'arte Marcello Zinno presidente Concluse le operazioni di voto

Dopo l’elezione del consiglio, nella sede di via Visco, si è svolta la votazione per eleggere il nuovo presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Salerno.

Marcello Zinno, figlio del compianto Carlo Zinno, giuslavorista e già presidente dell’Ordine dal 2017 al 2024, è stato eletto presidente dai componenti del consiglio composto da: Giovanni Borgia, presidente uscente, Alessandro D’Amico, Mario Grieco, Roberto La Guardia, Anna Lo Iacono, Rosa Parisi, Valerio Pascale, Stefania Piscopo. Zinno, classe 1977, subentra a Giovanni Borgia che ha guidato l'Ordine negli ultimi anni, contribuendo a rafforzare il ruolo dei consulenti del lavoro come interlocutori privilegiati per le imprese e le istituzioni locali.

«Ringrazio il presidente uscente Giovanni Borgia per lo straordinario lavoro svolto e per l'eredità professionale che ci consegna – dichiara il neoeletto presidente Zinno - il nostro obiettivo per questo triennio sarà consolidare la centralità del Consulente del Lavoro nel tessuto economico della provincia di Salerno, affrontando con competenza le sfide della digitalizzazione e delle nuove dinamiche del mercato occupazionale».

Le operazioni di voto, che si sono svolte il 20 febbraio per il consiglio e in data odierna per il presidente, hanno visto una significativa partecipazione degli iscritti, a testimonianza della vitalità della categoria sul territorio salernitano.

«In questi anni – commenta il presidente uscente Giovanni Borgia - abbiamo lavorato con dedizione per consolidare il ruolo del Consulente del Lavoro come pilastro del welfare e della legalità nel nostro territorio salernitano. Lascio un Ordine unito e pronto a governare i cambiamenti del mercato del lavoro, con la certezza – conclude Borgia - che il nuovo presidente saprà dare continuità a questo percorso di crescita, valorizzando ulteriormente la nostra identità professionale con competenza e passione».

In base ai risultati delle consultazioni il Consiglio risulta così composto:

Giovanni Borgia, Alessandro D'Amico, Mario Grieco, Roberto La Guardia, Anna Lo Iacono, Rosa Parisi, Valerio Pascale, Stefania Piscopo.

Fanno parte dell’Ufficio di Presidenza, oltre a Zinno, Alessandro D’Amico (segretario), Rosa Parisi (Tesoriera).