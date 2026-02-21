Provincia, Aliberti attacca: "Guzzo si comporta come se avesse pieni poteri" L'ira del sindaco di Scafati: non è un feudo deluchiano né un ufficio di collocamento politico

Il consigliere provinciale e capogruppo FI, Noi Moderati e Lega, Pasquale Aliberti, commenta con durezza le recenti assegnazioni delle nomine ai consiglieri eletti: "Nonostante la mozione che ho protocollato con la quale lo invitavo a indire immediatamente le elezioni provinciali, Guzzo ha scelto di andare nella direzione opposta, rispondendo con un atto politicamente e istituzionalmente gravissimo: la nomina dei consiglieri delegati. Siamo di fronte a un presidente sostituto che agisce come se fosse stato eletto direttamente dai cittadini, ignorando qualsiasi richiamo alla correttezza istituzionale".

L'affondo dell'esponente forzista contro il presidente di Palazzo Sant'Agostino arriva al termine di settimane particolarmente tese sul fronte politico.

"L'ennesima dimostrazione di come la Provincia sia ormai diventata un sistema di potere nelle mani del Partito Democratico, utilizzato per sistemare uomini e donne che fino a pochi giorni fa trovavano spazio e incarichi in Regione, e che oggi cercano nuove collocazioni. La Provincia non può essere trattata come un ufficio di collocamento politico né come un feudo di De Luca: si restituisca la parola agli elettori", le parole di Aliberti.