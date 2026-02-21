Trapani-Cavese 2-0, i metelliani crollano nel finale: la salvezza si complica Il derby è solo un ricordo: Celeghin e Winkelmann stendono i campani sempre in zona playout

Sconfitta pesantissima. Trapani-Cavese 2-0 è un ko che fa malissimo alla classifica dei metelliani. Ad Erice, la squadra di Fabio Prosperi manca lo scontro diretto salvezza e cade sotto i colpi di Celeghin e Winkelmann. Prova incolore dei metelliani, battuti dalla foga agonistica di una squadra tutt’altro che rassegnata alle incertezze societarie. La Cavese resta ferma a quota 28 punti e perde una posizione in classifica, superata proprio dai siciliani.

Prosperi sorprende con Orlando che retrocede a centrocampo, lasciando la trequarti a Yabre e Minaj alle spalle di Fusco. Il Trapani prova subito a lanciare segnali ma la deviazione aerea di Motoc (5’) e Benedetti (7’) non trovano i pali di Boffelli. La Cavese invece troverebbe pure il gol ma Minaj si fa fermare da un tocco di mano prima della conclusione (11’). I metelliani prendono campo e si divorano il vantaggio con Orlando che manda alto da buona posizione (22’). Nel momento di controllo dei campani, arriva il calcio di rigore per il Trapani: Ubani stende Stauciuc e Dini assegna il penalty dopo revisione al Fvs su richiesta di Prosperi. Dal dischetto si presenta Matos ma Boffelli è super, salvando i suoi (36’). L’ultimo squillo è di Stauciuc che manda alta di testo da pochi passi (47’).

La Cavese fa fatica anche in apertura di ripresa. Minaj è l’unico ad accendersi ma non riesce ad impensierire i pali siciliani. Prosperi, dopo il pericolo firmato Pirrello, corre ai ripari e vara un poker di cambi cambiando faccia alla squadra: dentro Macchi, Gudjohnsen, Maiolo e Diarrassouba per Yabre, Fusco, Munari e Ubani. La Cavese sembra scuotersi, con il solito Orlando che sfiora il gol (68’). Poi però arriva la giocata decisiva: Celeghin raccoglie il pallone dal limite e porta avanti il Trapani (75’). I metelliani accusano il colpo e crollano: Battimelli assiste Winkelmann che in contropiede fa secco Boffelli e chiude il match (90’). Nel recupero Fella si divora il gol del 2-1 (95’), così come La Sorsa il colpo del tris (96’).