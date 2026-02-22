VIDEO | Alpinista precipita sul monte Cervati, soccorso in elicottero Condizioni proibitive tra ghiaccio e neve: provvidenziale l'intervento di Cnsas e Finanza

Un alpinista è rimasto ferito sul Monte Cervati, nel Salernitano, dopo essere precipitato per diversi metri lungo la via alpinistica denominata "Questione Meridionale". L'uomo, che faceva parte di una cordata e ricopriva il ruolo di primo di cordata, ha perso l'equilibrio lungo un tratto particolarmente impervio del percorso, scivolando a causa delle difficili condizioni del terreno — caratterizzato da ghiaccio e neve — e riportando un trauma a un arto inferiore a seguito del forte impatto.

I compagni di cordata hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 112, che ha prontamente attivato il 118. La centrale operativa ha quindi disposto un intervento congiunto tra l'elisoccorso 118 e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

Le condizioni difficili del terreno hanno impedito all'elicottero di avvicinarsi al punto dell'incidente, consentendo soltanto lo sbarco al verricello dell'elisoccorritore CNSAS in una zona più a valle. In parallelo, due squadre terrestri del CNSAS — composte anche da un medico e un infermiere — hanno raggiunto la zona a piedi, attrezzate con piccozze e ramponi. L'elicottero ha nel frattempo imbarcato uno dei tecnici del Soccorso alpino e lo ha trasportato rapidamente in quota, mentre gli altri componenti delle squadre hanno continuato l'ascesa a piedi fino al ferito.

Una volta raggiunti i soccorritori, l'alpinista è stato stabilizzato e imbarellato, poi calato per diversi metri fino a una posizione accessibile all'elicottero, che lo ha recuperato tramite verricello. I compagni di cordata sono stati invece accompagnati a valle dai tecnici del Soccorso alpino. Per il coordinamento dell'operazione è stato richiesto anche il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF).