Salernitana, Faggiano: "Esonero? Riflettiamo ma la colpa non è solo del tecnico" Faggiano mette tutti sotto accusa: "La colpa è di tutti. Io ho alzato l'asticella, gli altri no"

“Ci prendiamo qualche ora. Non abbiamo paura, dobbiamo valutare con calma”. L’ora più buia. Daniele Faggiano parla al termine di Salernitana-Monopoli 0-1: “Parlo io perché la responsabilità è soprattutto mio. Abbiamo fatto una partita in cui dovevamo fare i fatti ed invece, il fatto che parlo io, è segnale che le cose non funzionano. Vedo tutto buio, sarei falso nell’essere positivo. Sono negativissimo su tutto, dobbiamo far passare le ore”. Poi la domanda su Raffaele: “Vedremo. Io non ho difeso il mister ma il lavoro fatto, cerco di guardare oltre ed essere positivo. Non sempre è colpa dell’allenatore”.

“Solo io ho alzato l’asticella”

Poi spiega la settimana: “A Cava ho sbagliato ma volevo dare una scossa a tutti. Non è sempre colpa del mister, volevo dare un segnale per alzare l’asticella. Credo di averla alzata solo io. In questo momento però non si condanna una persona ma tutti perché in campo vanno i calciatori. Se il professore non mi piace, studio e provo a non farmi bocciare”. Il messaggio del direttore sportivo che poi analizza: “Sembra che le squadra vadano il doppio. Eppure le occasioni le creiamo. A Cava non vinciamo per un episodio arbitrale. Ma abbiamo dimostrato di essere una squadra schiacciasassi”.

Le parole su Iervolino

Poi le parole su Iervolino: “Parliamo sempre. Ora dobbiamo analizzare”. Fa male la contestazione: “Mi dispiace ma la capisco. Io me la prendo, potevo fare di più. Però dispiace quella per Iervolino”.