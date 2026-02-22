Salernitana, Iervolino all’Arechi: summit con Faggiano, Raffaele a rischio Colloquio in questi minuti nel ventre dell'Arechi: si decide il destino dell'allenatore

Il gol di Scipioni da centrocampo. Un incubo senza fine. La Salernitana cade ancora. E il crollo è quello definitivo. Il Monopoli espugna l’Arechi e manda alle corde Giuseppe Raffaele. Il colpo rischia di essere quello decisivo. Il post-gara s’infiamma. Danilo Iervolino era all’Arechi, al fianco dell’amministratore delegato Umberto Pagano. Daniele Faggiano invece era a bordocampo, in prima linea nel finale concitato di gara in cui non è arrivata la reazione tanto attesa. Il patron ha incassato la delusione dell’Arechi sia prima che subito dopo il fischio finale. Rabbia, delusione per un terzo posto che addirittura ora trema, con il Cosenza che prova ad avvicinarsi.

La partita di Raffaele

La panchina di Giuseppe Raffaele è appeso ad un filo sottilissimo. Nel post-partita, immediato colloquio fra tutte le parti in causa. Il patron potrebbe decidere di dare il colpo di grazia all’ex Audace Cerignola dopo aver scelto di trattenerlo nelle scorse settimane. Colloquio in questi minuti, con il club che valuta già le alternative. Stendardo è la soluzione interna, Caserta, Marino e Viali i nomi chiacchierati nei giorni scorsi. La Salernitana s’interroga e riflette: ora Raffaele è appeso ad un filo.