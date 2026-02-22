Salernitana, Raffaele verso l'esonero: le possibili soluzioni Serata di confronti, il club sceglie la soluzione per la panchina

Pausa di riflessione. Sarà una serata di pensieri. La Salernitana s'interroga sul futuro tecnico. La sconfitta con il Monopoli sotto gli occhi di Danilo Iervolino rischia di segnare la fine dell'esperienza di Giuseppe Raffaele sulla panchina granata. Un ko pesantissimo, con una squadra incapace di reagire, svuotata nelle forza mentale e negli obiettivi. Segnale di una resa preoccupante, sotto gli occhi del patron che ora ragiona sul da farsi. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha avuto un ultimo confronto con l'amministratore delegato Umberto Pagano subito dopo la conferenza stampa in cui ha ammesso la responsabilità di tutte le parti in causa. Per Raffaele la strada sembra segnata, anche dall'atteggiamento remissivo della squadra.

Le soluzioni vagliate al momento sono diverse ma non si è ancora andati con i contatti diretti. La strada più facile porta a Guglielmo Stendardo, alle prese con un momento non facile con la Primavera. I nomi più caldi invece sono quelli di Fabio Caserta e Pasquale Marino. Il primo era stato cercato da Reggiana e Avellino, il secondo si è lasciato bene con la società nonostante la retrocessione che ne minó anche la sua conferma. Ore decisive, la Salernitana decide il destino del tecnico.